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Полковник США назвал побег в Польшу шансом Зеленского на спасение

Полковник США Макгрегор: единственный шанс для Зеленского спастись — сбежать в Польшу
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Фото: Скриншот видео
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Бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom 1 февраля заявил, что единственный шанс для президента Украины Владимира Зеленского спастись — это сбежать в Польшу.

Он отметил, что Украина находится на грани краха, которые все скоро увидят. Кроме того, по мнению Макгрегора, российские солдаты уничтожат остатки украинских вооруженных сил.

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«И Москва разберется с киевским режимом, если только Зеленский и его друзья не сбегут в Польшу или куда-нибудь еще», — отметил он.

Также, по словам полковника, украинские власти столкнулись с серьезным демографическим кризисом из-за оттока населения: четверть жителей страны покинули ее после начали спецоперации.

В ноябре 2022 года Макгрегор заявил, что Зеленский будет неукоснительно следовать инструкциям из Белого дома и придет время, когда ему скажут, что «игра окончена», необходимы переговоры с Россией. После этого, по мнению полковника, Зеленский станет жертвой радикальных националистов.

В августе бывший офицер разведки США Скотт Риттер предположил, что Зеленский будет вынужден либо покинуть Украину, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять.

24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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