Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила об отсутствии оснований для пересмотра прав РФ на зарубежные активы СССР
Мир
Генсек ООН указал на начало новой гонки вооружений в мире
Мир
Замглавы администрации Новой Каховки скончался после покушения
Мир
Тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат
Мир
Американцы поразились словам Пелоси об улучшении отношений с Китаем
Мир
Россия стала одним из крупнейших экспортеров нефти в Индию
Мир
ВС РФ сообщили о разминировании основных промышленных объектов в Мариуполе
Мир
СК расследует покушение на замглавы администрации Новой Каховки
Мир
Глава МАГАТЭ назвал неприемлемым обстрел Запорожской АЭС
Общество
Москвичей призвали быть осторожнее на улице из-за грозы и ветра до 17 м/с
Мир
Китай отправил к Тайваню 20 военных самолетов и 14 кораблей
Мир
На Украине приватизируют хлебокомбинаты и спиртовые заводы
Сюжет:

Разведчик из США предрек Зеленскому побег или гибель от рук украинцев

0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер рассказал, какая судьба ждет президента Украины Владимира Зеленского.

Слишком много предателей: Зеленский уволил друга детства
Почему президент отстранил главу СБУ и генерального прокурора

«Он будет вынужден либо покинуть Украину, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», — сказал Риттер YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, Зеленский ответственен за гибель мирных жителей Украины, в связи с чем Запад сокращает поставки своего вооружения Киеву.

«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», — заявил бывший разведчик.

29 июля телеведущий Кори Бернарди раскритиковал образ Зеленского, заявив, что президент Украины не такой, каким его видят на Западе. Он заявил, что СМИ умалчивают те ужасы, которые творятся в стране под его правлением.

Ранее, 28 июля, конгрессмен от Республиканской партии Лорен Боберт подвергла критике Зеленского за фотосессию с женой для журнала Vogue.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что образ Зеленского исчерпал себя. Из-за этого главе государства приходится использовать жену для поддержания внимания к себе.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022