Бывший офицер разведки США Скотт Риттер рассказал, какая судьба ждет президента Украины Владимира Зеленского.

«Он будет вынужден либо покинуть Украину, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», — сказал Риттер YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, Зеленский ответственен за гибель мирных жителей Украины, в связи с чем Запад сокращает поставки своего вооружения Киеву.

«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», — заявил бывший разведчик.

29 июля телеведущий Кори Бернарди раскритиковал образ Зеленского, заявив, что президент Украины не такой, каким его видят на Западе. Он заявил, что СМИ умалчивают те ужасы, которые творятся в стране под его правлением.

Ранее, 28 июля, конгрессмен от Республиканской партии Лорен Боберт подвергла критике Зеленского за фотосессию с женой для журнала Vogue.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что образ Зеленского исчерпал себя. Из-за этого главе государства приходится использовать жену для поддержания внимания к себе.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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