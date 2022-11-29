Реклама
Прямой эфир
Общество
Хуснуллин поручил восстановить Приазовский технический университет
Мир
Воздушная тревога вновь объявлена в ряде регионов Украины
Политика
СФ рассмотрит обращение к парламентам мира из-за обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
Мир
Президент Хорватии предрек ЕС закупку газа у США втридорога
Авто
Вьетнамская марка VinFast отложила продажи своих машин в Европе
Мир
Резников заявил о доставке на Украину первой французской РСЗО LRU MLRS
Мир
Эрдоган заявил о цели поставить Турцию в центр нового миропорядка
Мир
Названы сроки строительства ж/д ветки из России в Иран
Мир
Интернет-сервис Starlink повысил тарифы для украинцев на $15
Экономика
Спрос на российские бренды одежды вырос на 30% в 2022 году
Авто
Tesla объявила о рестайлинге Model 3
Мир
Bloomberg узнало о планах НАТО вернуться к идее поставок Киеву истребителей
Сюжет:

Полковник ВС США назвал самые вероятные исходы для Зеленского

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в таком положении, которое приведет или к военному поражению, или к серьезным уступкам в переговорах с Москвой, однако и тот и другой вариант разозлит националистов. Такое мнение 29 ноября высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в ходе интервью с YouTube-каналом Judging Freedom.

Тактический отъем: как Зеленский «обобрал» олигархов
За переход предприятий под контроль минобороны заплатит украинский бюджет

Он указал на то, что Зеленский будет продолжать выполнять указания и Вашингтона, однако рано или поздно ему укажут на то, что необходимо «смириться с действительностью». Полковник считает, что мирные переговоры между Киевом и Москвой неизбежны, а в процессе переговоров властям Украины придется пойти на территориальные уступки.

«Существует мнение, что, приняв эти условия, Зеленский станет жертвой радикальных националистов. Я считаю, что это вполне возможно. Я не могу знать наверняка, но это было бы очевидным исходом», — отметил Макгрегор.

Эксперт добавил, что из-за того, что большое количество граждан Украины вынуждены покидать страну, это может обернуться новым миграционными сложностями для Евросоюза.

Макгрегор также заявил, что с его точки зрения Вооруженные силы (ВС) РФ обладают внушительной огневой мощью и широкими возможностями для маневров, а наложенные Западом санкции, в первую очередь, нанесли вред европейской экономике.

«Всё это говорит о том, что необходимо положить этому конец как можно скорее», — резюмировал полковник.

Ранее, 26 ноября, экс-офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил о том, что действия президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о его стремлении столкнуть НАТО и Россию.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ЛДНР на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022