Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в таком положении, которое приведет или к военному поражению, или к серьезным уступкам в переговорах с Москвой, однако и тот и другой вариант разозлит националистов. Такое мнение 29 ноября высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в ходе интервью с YouTube-каналом Judging Freedom.

Он указал на то, что Зеленский будет продолжать выполнять указания и Вашингтона, однако рано или поздно ему укажут на то, что необходимо «смириться с действительностью». Полковник считает, что мирные переговоры между Киевом и Москвой неизбежны, а в процессе переговоров властям Украины придется пойти на территориальные уступки.

«Существует мнение, что, приняв эти условия, Зеленский станет жертвой радикальных националистов. Я считаю, что это вполне возможно. Я не могу знать наверняка, но это было бы очевидным исходом», — отметил Макгрегор.

Эксперт добавил, что из-за того, что большое количество граждан Украины вынуждены покидать страну, это может обернуться новым миграционными сложностями для Евросоюза.

Макгрегор также заявил, что с его точки зрения Вооруженные силы (ВС) РФ обладают внушительной огневой мощью и широкими возможностями для маневров, а наложенные Западом санкции, в первую очередь, нанесли вред европейской экономике.

«Всё это говорит о том, что необходимо положить этому конец как можно скорее», — резюмировал полковник.

Ранее, 26 ноября, экс-офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил о том, что действия президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о его стремлении столкнуть НАТО и Россию.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ЛДНР на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».