Антонов заявил, что в американском посольстве в Москве работают свыше 130 неграждан США

Американское посольство в Москве принимает на работу сотрудников в обход действующих ограничений. Об этом 1 февраля рассказал российский посол в США Анатолий Антонов.

«Только по официальным данным, сегодня в американском посольстве трудится более 130 так называемых административных работников, которые не являются гражданами США», — заявил он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Ранее Штаты были включены российским правительством в список недружественных государств. Последствием данного решения стал, в частности, запрет на трудоустройство граждан РФ и третьих стран в дипломатические миссии, в том числе на административно-технические должности.

По словам Антонова, несоблюдение Вашингтоном этих предписаний является одной из причин того, что российские посольства продолжают сталкиваться с дефицитом собственных кадров. Посол добавил, что его соотечественники продолжают покидать территорию США. Более 40 сотрудников дипмиссии РФ уехало из страны в конце прошлого года, к 1 июля на родину вернутся еще несколько десятков человек.

Между тем дипломат выразил надежду на то, что новый американский представитель в Москве Линн Трейси поможет нормализовать условия для продуктивного сотрудничество между странами. По его словам, перед отъездом Трейси они обменялись конкретными предложениями о том, как можно поддержать послов из США и России.

Ранее, 30 января, диппредставительство США в РФ изложило основные направления работы нового руководителя миссии. Так, ожидается, что в условиях геополитической напряженности Линн Трейси уделит особое внимание укреплению каналов связи между Вашингтоном и Москвой. Сенат конгресса США утвердил кандидатуру нового посла в России 21 декабря. Дипломат приняла присягу 9 января 2023 года.

До этого, 16 января, замглавы МИД РФ Евгений Иванов рассказал о том, что США и Канада создают искусственные препятствия для получения российскими дипломатами медицинских услуг. По его словам, такие выпады мешают адекватному функционированию посольств и подталкивают Москву к аналогичным шагам.

В тот же день Иванов рассказал, что в западных государствах все чаше происходят попытки поджечь российские посольства или подстроить ДТП с участием дипломатов на фоне искусственно раздуваемой русофобской истерии.

Дипломатический коллапс между Москвой и Вашингтоном продолжается с 2016 года. Тогда администрация 44-го президента США Барака Обамы обвинила Россию во «вмешательстве в выборы», выслала 35 дипломатов и закрыла россиянам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.