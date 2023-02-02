Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава СВР заявил о сложности сохранения единства НАТО против России
Мир
МИД КНДР раскритиковал США из-за поставок истребителей в Южную Корею
Мир
Обученные в Британии военные ВСУ сдались после 20 минут первого боя
Мир
В космической обсерватории на Гавайях произошел разлив топлива
Спорт
ООН поддержала допуск спортсменов из РФ к международным соревнованиям
Мир
Маккарти обсудил с Байденом вопросы госдолга и предотвращения дефолта
Мир
Глава СВР заявил о нежелании РФ сражаться «до последнего украинца»
Общество
В МЧС предупредили о риске подтоплений на западе России
Мир
Киев уличили в проведении тотальной мобилизации в Снигиревском районе
Мир
Во Франции призвали не делать из помощи Украине рекламную кампанию
Мир
Пять кораблей с агропродукцией покинули порты Украины
Мир
Тайвань зафиксировал приближение 23 самолетов и 4 кораблей КНР

Антонов заявил, что в американском посольстве в Москве работают свыше 130 неграждан США

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американское посольство в Москве принимает на работу сотрудников в обход действующих ограничений. Об этом 1 февраля рассказал российский посол в США Анатолий Антонов.

Блок прост: дипломаты сообщают о перебоях с поступлением денег в посольства
Как еще события на Украине и санкции отразились на работе наших миссий за рубежом

«Только по официальным данным, сегодня в американском посольстве трудится более 130 так называемых административных работников, которые не являются гражданами США», — заявил он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Ранее Штаты были включены российским правительством в список недружественных государств. Последствием данного решения стал, в частности, запрет на трудоустройство граждан РФ и третьих стран в дипломатические миссии, в том числе на административно-технические должности.

По словам Антонова, несоблюдение Вашингтоном этих предписаний является одной из причин того, что российские посольства продолжают сталкиваться с дефицитом собственных кадров. Посол добавил, что его соотечественники продолжают покидать территорию США. Более 40 сотрудников дипмиссии РФ уехало из страны в конце прошлого года, к 1 июля на родину вернутся еще несколько десятков человек.

Между тем дипломат выразил надежду на то, что новый американский представитель в Москве Линн Трейси поможет нормализовать условия для продуктивного сотрудничество между странами. По его словам, перед отъездом Трейси они обменялись конкретными предложениями о том, как можно поддержать послов из США и России.

Ранее, 30 января, диппредставительство США в РФ изложило основные направления работы нового руководителя миссии. Так, ожидается, что в условиях геополитической напряженности Линн Трейси уделит особое внимание укреплению каналов связи между Вашингтоном и Москвой. Сенат конгресса США утвердил кандидатуру нового посла в России 21 декабря. Дипломат приняла присягу 9 января 2023 года.

До этого, 16 января, замглавы МИД РФ Евгений Иванов рассказал о том, что США и Канада создают искусственные препятствия для получения российскими дипломатами медицинских услуг. По его словам, такие выпады мешают адекватному функционированию посольств и подталкивают Москву к аналогичным шагам.

В тот же день Иванов рассказал, что в западных государствах все чаше происходят попытки поджечь российские посольства или подстроить ДТП с участием дипломатов на фоне искусственно раздуваемой русофобской истерии.

Дипломатический коллапс между Москвой и Вашингтоном продолжается с 2016 года. Тогда администрация 44-го президента США Барака Обамы обвинила Россию во «вмешательстве в выборы», выслала 35 дипломатов и закрыла россиянам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023