В МИД РФ заявили о попытках США повлиять на медобслуживание российских дипломатов

США и Канада подталкивают местные фирмы к разрыву договоров на медобслуживание российских дипломатов. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов в интервью ТАСС, опубликованном 16 января.

«США, Канада и некоторые европейские страны создают для российских загранучреждений препятствия в доступе к банковским счетам, вводят ограничения на страхование имущества, подталкивают местные фирмы к разрыву договоров на медицинское обслуживание», — сказал он.

Иванов отметил, что всё это мешает адекватному функционированию диппредставительств, кроме того, вынуждает Москву иногда отвечать зеркальными мерами.

Также он напомнил о закрытии ряда российских генконсульств и выдворении большого количества сотрудников. При этом, по словам Иванова, России не позволяют восполнить понесенные загранучреждениями кадровые потери.

«Тем не менее, несмотря на все искусственно создаваемые препоны, российские дипломаты не прекращают даже в самых сложных условиях работать на благо защиты интересов нашей страны», — заключил Иванов.

В тот же день Иванов рассказал, что Москва фиксирует попытки поджечь российские посольства и подстроить ДТП с дипломатами РФ в западных странах на фоне искусственно раздуваемой русофобской истерии.

1 января из США уехала очередная группа российских дипломатов из 30 человек, которым Вашингтон предписал покинуть страну. Как 9 декабря заявил российский посол Анатолий Антонов, американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США.

Ранее, 1 декабря 2022 года, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США, в свою очередь, уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз.