МИД рассказал о попытках поджечь российские посольства и подстроить ДТП с дипломатами

Москва фиксирует попытки поджечь российские посольства и подстроить ДТП с дипломатами РФ в западных странах на фоне искусственно раздуваемой русофобской истерии. Об этом в понедельник, 16 января, рассказал статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Как подчеркнул дипломат, подобные инциденты в отношении его российских коллег допускаются вопреки обязательствам, которые возлагают на себя западные государства.

«Здания наших посольств и консульств неоднократно пытались поджечь, на их территорию забрасывались бутылки с зажигательной смесью и другие опасные предметы, разбивались оконные стекла в школах, служебных помещениях и жилых домах. Имеются случаи прямой агрессии в отношении наших сотрудников и членов их семей, попытки подстроить ДТП с их участием, причинения намеренного ущерба автомобилям», — рассказал Иванов в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что Генпрокуратура РФ по некоторым эпизодам возбудила уголовные дела.

27 декабря 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе появятся политики, осознающие преимущества равноправного партнерства с Россией, когда в там наступит горькое похмелье и отрезвление от русофобии.

15 декабря в Фонде молодежных и студенческих инициатив («Студмолодежь») «Известиям» рассказали, что россияне чаще всего сталкивались с дискриминацией в 2022 году в Великобритании, Польше и Германии — в виде необоснованных отчислений из вузов (36%), нарушении прав туристов (25%), травли детей в школах и детсадах (18%), отказе в медпомощи (12%) и увольнений (9%). Имеет место и травля русских детей в школах и детских садах — около 18% обращений. Около 9% жалоб касаются увольнений, отказов в трудоустройстве.