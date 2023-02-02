В Лондоне сотни тысяч человек вышли на забастовку из-за закона о минимальном уровне работы

Более 500 тыс. человек вышли на забастовки по всей Великобритании из-за недовольства ростом стоимости жизни, а также из-за попыток правительства премьер-министра Риши Сунака ужесточить законодательство в отношении забастовок. Крупнейшие за последние 40 лет акции протеста прошли в среду, 1 февраля.

Основное недовольство протестующих заключается в падении доходов из-за индексации зарплат ниже уровня инфляции в стране, которая в 2022 году составила более 10%. Также люди недовольны новым законом правительства Сунака о минимальном уровне работы основных служба на время забастовок.

По информации телеканала Sky News, на демонстрации вышли рабочие различных отраслей, хотя в основном на забастовки вышли сотрудники образовательной сферы: учителя и преподаватели вузов. В результате 1 февраля в Англии открылись лишь 43% школ.

Помимо этого, на протесты вышли рабочие транспортной сферы, госслужащие и охранники.

Забастовки скоординировали крупнейшие в Великобритании профсоюзы. По оценкам экспертов, забастовка принесла ущерб британской экономике в £68 млн. (примерно €76 млн)

Отмечается, что прошедшая забастовка стала крупнейшей со знаменитой «зимы несогласия» 1978-1979 годов, когда демонстрации фактически парализовали страну и привели к вотуму недоверия к тогда правящему лейбористскому правительству Джеймса Каллагана, который в результате протестов ушел в отставку.

15 декабря в Великобритании прошла первая за 106 лет общенациональная забастовка медсестер на фоне кризиса в сфере здравоохранения. Генеральный секретарь Королевского колледжа медсестер (RCN) Пэт Каллен тогда отметила, что медсестры не хотят бастовать, но не видят другого выхода, так как стремительный рост инфляции в стране приводит к сокращению их зарплаты, стоимость которой в течение последнего десятилетия и так упала на 20%. Каллен подчеркнула, что сотни медсестер уходят из профессии каждый день.

Вместе с тем 5 декабря председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави заявил о том, что медицинским работникам в Великобритании следует перестать бастовать против сокращения заработной платы, ведь сейчас время объединиться против России.

В Великобритании наблюдается волна забастовок и митингов работников разных сфер на фоне рекордной инфляции и усугубления экономической ситуации в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других отраслей.

В частности, сообщалось, что в 2022 году реальная заработная плата жителей Великобритании упала на максимальные 3% на фоне увеличения стоимости жизни. Отмечалось, что это самое резкое падение реальной зарплаты с 1977 года.