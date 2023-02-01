СМИ сообщили о готовящейся забастовке в Великобритании

Число участников массовых забастовок в Великобритании в среду, 1 февраля, может достичь 500 тыс. человек. Об этом во вторник, 31 января, написала газета The Guardian.

Отмечается, что скоординированные профсоюзами акции могут стать крупнейшими в стране за последние несколько десятилетий.

По прогнозам крупнейшего в Великобритании профсоюза в сфере образования the National Education Union (NEU), в результате почти 85% британских школ окажутся закрыты в дни забастовок. Также вероятнее всего окажется парализована транспортная система в связи с забастовкой работников железнодорожных и авиационных сфер.

Помимо этого, протестовать выйдут государственные служащие из более 100 различных департаментов и государственных органов. На стачки выйдут водители автобусов, преподаватели университетов и сотрудники музеев.

18 января стало известно, что в больницах Великобритании более 4 тыс. операций могут быть отменены из-за двухдневной забастовки медсестер. Акции пройдут 6 и 7 февраля, каждая из которых продлится 12 часов. Протестующие будут добиваться повышения зарплат.

16 января члены профсоюзов школьных учителей и директоров Шотландии начали 16-дневную забастовку. Протесты пройдут сериями: каждый день будут бастовать рабочие из разных регионов. В результате, шотландские школьники по всей стране пропустят максимум один день учебы.

В середине декабря в Великобритании прошла первая за 106 лет общенациональная забастовка медсестер на фоне кризиса в сфере здравоохранения. Генеральный секретарь Королевского колледжа медсестер (RCN) Пэт Каллен тогда отметила, что медсестры не хотят бастовать, но не видят другого выхода, так как стремительный рост инфляции в стране приводит к сокращению их зарплаты, стоимость которой в течение последнего десятилетия и так упала на 20%. Каллен подчеркнула, что сотни медсестер уходят из профессии каждый день.

В Великобритании наблюдается волна забастовок и митингов работников разных сфер на фоне рекордной инфляции и усугубления экономической ситуации в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других отраслей.