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Минфин Украины назвал необходимую стране каждый месяц сумму финансовой помощи

Минфин Украины сообщил о потребности в $3 млрд ежемесячно от иностранных партнеров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Замминистра финансов Украины Ольга Зыкова Украина заявила, что страна нуждается в постоянной финансовой помощи от внешних источников, ежемесячные потребности составляют около $3 млрд. Ее слова 1 февраля приводит украинское издание «Экономическая правда».

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Она отметила, что, несмотря на меры по снижению дефицита бюджета, «в текущем году потребность в международном финансировании остается ощутимой и составляет около $3 млрд ежемесячно». По словам Зыковой, правительство получило подтверждение от США и Евросоюза (ЕС) о выделении $30 млрд в 2023 году, но не хватает еще порядка $10 млрд, которые Киев рассчитывает получить от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ.

Ранее, 30 января, глава комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Подласа заявила, что правительство Украины рассчитывает в рамках заседания так называемого финансового Рамштайна договориться с партнерами о предоставлении $10 млрд для покрытия дефицита бюджета страны.

Подласа добавила, что дефицит госбюджета Украины в 2023 году составляет $38 млрд. Однако правительство страны «точечно договорилось о предоставлении США $10 млрд и €18 млрд макрофинансовой помощи от ЕС».

26 января агентство Bloomberg сообщило, что Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает возможность предоставления многолетнего пакета помощи для Украины на сумму до $16 млрд, чтобы помочь покрыть потребности страны. Если программа будет одобрена, Украина получит от $5 млрд до $7 млрд в первый год.

25 января в пресс-службе Пентагона сообщили о том, что общий объем нового пакета помощи Киеву от Вашингтона с учетом поставок танков Abrams составит $400 млн. В заявлении также отмечалось, что c начала работы администрации Байдена совокупный объем военной помощи США Украине достиг $27,8 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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