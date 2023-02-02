Во Франции призвали не делать из помощи Украине рекламную кампанию

Военные поставки Украине западными странами должны обуславливаться реальными потребностями Киева, а не превращаться в рекламную кампанию. Такое мнение 1 февраля выразил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Figaro.

Министр подчеркнул, что в декабре широко обсуждались поставки средств противовоздушной обороны, в январе ― танки, а в феврале, очевидно, ― самолеты.

«Программа военной помощи Киеву не должна быть рекламной кампанией, а должна отражать реальные потребности Украины», ― отметил Лекорню.

Министр пояснил, что военная помощь Украине должна учитывать вопросы, связанные с обучением военных, и логистику.

Ранее в этот день стало известно, что Франция и Украина договорились о поставках французских радаров для систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Днем ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню после переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым сообщил, что Париж поставит Украине еще 12 артиллерийских установок CAESAR. Также Франция отправит в Польшу 150 военнослужащих для обучения 600 украинцев в месяц, добавил он.

30 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставка западными странами истребителей Украине возможна, но должна исходить из трех критериев. Во-первых, поставки должны приносить пользу украинской армии. Во-вторых, поставки не должны приводить к эскалации конфликта, и третий критерий — они не должны ослаблять обороноспособность французской армии.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. О начале СВО Москва объявила 24 февраля 2022 года.