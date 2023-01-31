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Франция направит Украине еще 12 гаубиц CAESAR

Министр обороны Франции Лекорню: Киев получит ее 12 артиллерийских установок CAESAR
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Фото: REUTERS/Bob Edme
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Франция поставит Украине еще 12 артиллерийских установок CAESAR, заявил во вторник, 31 января, министр обороны страны Себастьян Лекорню после переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

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«В свете нашей беседы с министром и разговора с президентом республики сегодня утром я хочу сообщить, что наш фонд поддержки позволит нам выделить Украине 12 дополнительных артиллерийских установок CAESAR», — приводит слова министра обороны Франции телеканал BFM.TV.

Также Лекорню добавил, что Франция отправит в Польшу 150 военнослужащих для обучения 600 украинцев в месяц.

Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR.

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщал, что Франция вместе с Данией работает над поставкой Украине еще шести гаубиц CAESAR.

19 января стало известно о передаче Данией Украине 19 установок Caesar. Как пояснили в министерстве обороны Дании, гаубицы Caesar — недавно разработанная артиллерийская установка, у которой есть ряд технических проблем, которые планируется решать вместе с производителем и Украиной.

Кроме летальных вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поставка западных вооружений Киеву только усугубит украинский конфликт. 25 января стало известно о намерении ряда стран Европы и США направить Украине танки.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что поставки германских танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Кроме того, представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что снабжение ВСУ тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. О начале СВО Москва объявила 24 февраля 2022 года.

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