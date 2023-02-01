Киев и Париж договорились о поставках радаров для украинских систем ПВО
Украина и Франция договорились о поставках французских радаров для украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 1 февраля сообщили в украинском минобороны.
«Вместе со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню подписал Меморандум с Thales Group о поставках радаров MG-200 для украинской ПВО», — приводятся слова главы минобороны Украины Алексея Резникова в Telegram-канале ведомства.
Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню после переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым сообщил, что Париж поставит Украине еще 12 артиллерийских установок CAESAR. Также Франция отправит в Польшу 150 военнослужащих для обучения 600 украинцев в месяц, добавил он.
Газета Politico 30 января написала, что Франция планирует изучить вопрос обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению западными истребителями.
Тогда же президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности поставок истребителей Украине странами Запада. Однако он подчеркнул, что передача таких вооружений не должна привести к эскалации конфликта.
До этого, 27 января, газета Il Messaggero написала о планах Франции и Италии отправить на Украину зенитные ракеты Aster 30. Они используются для оснащения систем ПВО SAMP-T. В материале отмечалось, что страны договорились о совместной закупке порядка 700 этих ракет.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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