СМИ сообщили о планах Германии потратить €17 млрд на улучшение ПРО

Германия планирует потратить около €17 млрд на укрепление своей системы противоракетной обороны. Об этом в среду, 1 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Берлин намерен создать многослойный противоракетный щит и уже ведет переговоры с оружейными компаниями.

В частности, бундестаг обсуждает с компанией Diehl Defence возможность закупить восемь систем ПВО IRIT-T на сумму €2–3 млрд. Помимо этого, возможна покупка системы Arrow 3 израильского производства на сумму до €4 млрд, а также американской системы Patriot за €10 млрд.

Пресс-секретарь министерства обороны Германии подтвердила агентству, что переговоры действительно ведутся. Однако в ведомстве отказались сообщать подробности переговоров.

Обновленная система ПРО должна стать основой общеевропейской инициативы «Небесный щит». К участию в ней присоединилось не менее 15 государств, в том числе члены НАТО.

Ранее, 21 января, министр обороны Германии Борис Писториус заявил о планах создать в Германии самую сильную и лучше всего оснащенную армию в Евросоюзе. Глава ведомства подчеркнул, что эта задача сложна, поэтому на ее выполнение уйдут годы.

11 января издание Wirtschaftskurier сообщило, что поставленная бундестагом задача увеличить численность немецких военных до 203 тыс. человек к 2025 году под вопросом. Еще с середины 1980-х годов численность военных в ФРГ стабильно снижалась.

Накануне генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз и НАТО исчерпали собственные военные запасы активными поставками на Украину.

В конце декабря уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что у немецкой армии критически не хватает практически всех видов вооружения по причине того, что множество оружия было передано Украине.

Она уточнила, что это касается как личного снаряжения в виде шлемов, рюкзаков, бронежилетов, так и различного оборудования и техники — от радиостанций до боеприпасов для танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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