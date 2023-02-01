Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру

Греческий катер береговой охраны 31 января открыл огонь по катеру коллег из Турции, который курсировал в Эгейском море, столкновения продолжаются до сих пор, пишет греческая газета Dimokratia 1 февраля.

«Всё началось с того, что 5 января судно греческой береговой охраны устремилось в морской район к юго-востоку от Фармакониси, в пределах греческих территориальных вод, с целью опознать три турецких рыболовных судна», — говорится в материале.

Сообщается, что тогда турки на лодках ловили рыбу в греческих территориальных водах, «и, как это бывает в таких случаях, их нужно было проверить» и ликвидировать.

«Турецкие рыболовные суда предупредили собственную береговую охрану, и с момента прибытия турецкого судна ситуация стала опасной», — подчеркивает газета.

Турция и Греция на протяжении многих лет ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море. Диалог на высоком уровне между странами возобновился в январе 2021 года спустя почти пять лет после попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Новость дополняется