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В Греции показали построенный на границе с Турцией забор

В Греции показали послам Европы забор, построенный на границе с Турцией
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Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis
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Греческие власти показали забор на сухопутной границе с Турцией послам из 27 стран ЕС, Шенгенского соглашения и Великобритании. Об этом 22 января рассказал портал In-Cyprus.

Министр по защите граждан Такис Теодорикакос привез делегацию в приграничный город Александруполис и показал ограду длиной 37,5 км.

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По его словам, сооружение позволило предотвратить переход 260 тыс. нелегальный мигрантов в 2022 году и арестовать 1,5 тыс. перевозчиков людьми. Охраняют границу 1800 пограничников.

«Без присутствия этих современных европейских пограничников, которые эффективно действуют как сдерживающий фактор, миллионы мигрантов, ожидающих въезда в Европу, двинулись бы к границе», — сказал Теодорикакос.

Министр также заявил, что Греция построит еще 35 км забора, на что в бюджете страны заложено €100 млн.

Ранее, 7 января, Теодорикакос заявил, что Греция возведет забор по всей длине сухопутной границы с Турцией по реке Эврос. Его общая длина составит 140 км. Заявление прозвучало в контексте напряженных отношений между Турцией и Грецией.

Так, 1 января министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил Грецию в провокационных действиях и создании напряженности в регионе. 30 декабря глава оборонного ведомства озвучил позицию Турции о том, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды, которые сейчас составляют 6 миль, то она практически закроет турецкие воды и перекроет возможность достичь международных вод. В таком случае Турция окажется запертой в своих территориальных водах.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 декабря пригрозил Греции баллистическими ракетами «Тайфун» в том случае, если Афины «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят курс на расширение своих оружейных арсеналов.

До этого, 6 декабря, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что Анкара готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит осуществлять провокационные действия. Министр обратил внимание, что Греция проводит военные учения на островах в Эгейском море, где, согласно договоренностям, не может быть размещено вооружение. Чавушоглу призвал Афины отказаться от подобного шага и предупредил, что Турция не будет игнорировать угрозы в свой адрес.

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