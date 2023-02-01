МИД заявил об отсутствии интереса к мнению Парижа о связях РФ с Африкой

Москву не интересует мнение Парижа о развитии связей России с Африканским континентом. Об этом заявила 1 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о его обеспокоенности расширением дипломатических и военных контактов России в Африке.

«Нам неинтересно слышать, что говорят в Париже. Нам интересно, что говорят в Африке», — сообщила Захарова на брифинге.

Представитель МИДа указала, что Париж по-прежнему рассматривает Африканский континент с точки зрения колониального прошлого и не видит в нем самостоятельную геополитическую единицу. Россия же, в свою очередь, «всегда видела в африканских странах суверенных и независимых партнеров». И знает, что каждая африканская страна решает самостоятельно, нужно ли ей выстраивать отношения с тем или иным государством мира, подчеркнула дипломат.

«Им для этого микрофон в Елисейском дворце не нужен. Если они считают необходимым развивать отношения с Россией, то к Макрону, Елисейскому дворцу и Франции это не имеет никакого отношения», — заключила Захарова.

До этого, 29 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Франции не обладает достаточной квалификацией для того, чтобы занимать пост главы государства. Эрдоган также указал на то, что в настоящее время Франция эксплуатирует африканские страны. Он напомнил, что на фоне этого вслед за Мали Буркина-Фасо потребовала от Парижа вывести свои войска с их территории. По мнению президента Турции, и государство Того вскоре примет соответствующее решение, а Франция, в свою очередь, потеряет свою репутацию в Африке.

24 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что заявление Макрона о якобы участии России в ситуации в Буркина-Фасо говорит о том, что Париж вмешивается во внутренние дела других стран. Он также добавил, что больше года назад похожая ситуация сложилась в Мали. Тогда в ходе сессии Генеральной ассамблеи ООН ныне бывший министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель настойчиво интересовались «инициативами» России в Африке.

В декабре прошлого года газета The Times заявила о начале новой борьбы за Африку. Издание в свете новых настроений сообщило, что Россия завоевывает всё больше доверия на самом быстроразвивающемся континенте в мире. По мнению газеты, борьба за Африку уже проиграна Западом: вместо бывших колониалистов симпатии континента на стороне РФ, Китая, а также Турции и стран Персидского залива.

При этом еще в сентябре посол России в Анголе Владимир Тараров в интервью «Известиям» заявлял, что на африканском континенте наблюдается повышенная активность западных стран, которые пытаются при помощи «кнута и пряника» принудить регион действовать в ущерб себе и не допустить его сближения с Россией, чтобы он не стал союзником Москвы в строительстве нового многополярного мира.