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Эрдоган усомнился в квалификации Макрона для руководства Францией

Президент Турции Эрдоган: Макрон не обладает квалификацией главы государства, Франция теряет свой престиж
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Turkish presidency
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Президент Франции Эммануэль Макрон не обладает квалификацией главы государства, заявил 29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«На самом деле человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства. ‹...› Я говорю откровенно. Всё, о чем мы сейчас говорим, дойдет туда. ‹...› На данный момент он потерял свою репутацию в парламенте. Он остался только на посту президента. Франция теряет престиж в международном сообществе», — цитирует его турецкая газета Star.

Эрдоган также указал на то, что в настоящее время Франция эксплуатирует африканские страны. Он напомнил, что на фоне этого вслед за Мали Буркина-Фаса потребовала от Парижа вывести свои войска с их территории. По мнению президента Турции, и государство Того вскоре примет соответствующее решение, а Франция в свою очередь потеряет свою репутацию в Африке.

8 января посол Эритреи в России Петрос Цеггай заявил, что Франция и другие страны Запада теряют влияние в Африке. По его словам, такую точку зрения разделяет несколько африканских стран.

Дипломат объяснил, что раньше, во время господства США и Франции на континенте, африканцам было трудно выступать против, но сейчас строится другой мир, в котором они «могут дышать свободно».

В декабре прошлого года газета The Times заявила о начале новой борьбы за Африку. Издание в свете новых настроений сообщило, что Россия завоевывает всё больше доверия на самом быстроразвивающемся континенте в мире. По мнению газеты, борьба за Африку уже проиграна: вместо бывших колониалистов симпатии континента на стороне РФ, Китая, а также Турции и стран Персидского залива.

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