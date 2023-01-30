Эрдоган усомнился в квалификации Макрона для руководства Францией

Президент Франции Эммануэль Макрон не обладает квалификацией главы государства, заявил 29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«На самом деле человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства. ‹...› Я говорю откровенно. Всё, о чем мы сейчас говорим, дойдет туда. ‹...› На данный момент он потерял свою репутацию в парламенте. Он остался только на посту президента. Франция теряет престиж в международном сообществе», — цитирует его турецкая газета Star.

Эрдоган также указал на то, что в настоящее время Франция эксплуатирует африканские страны. Он напомнил, что на фоне этого вслед за Мали Буркина-Фаса потребовала от Парижа вывести свои войска с их территории. По мнению президента Турции, и государство Того вскоре примет соответствующее решение, а Франция в свою очередь потеряет свою репутацию в Африке.

8 января посол Эритреи в России Петрос Цеггай заявил, что Франция и другие страны Запада теряют влияние в Африке. По его словам, такую точку зрения разделяет несколько африканских стран.

Дипломат объяснил, что раньше, во время господства США и Франции на континенте, африканцам было трудно выступать против, но сейчас строится другой мир, в котором они «могут дышать свободно».

В декабре прошлого года газета The Times заявила о начале новой борьбы за Африку. Издание в свете новых настроений сообщило, что Россия завоевывает всё больше доверия на самом быстроразвивающемся континенте в мире. По мнению газеты, борьба за Африку уже проиграна: вместо бывших колониалистов симпатии континента на стороне РФ, Китая, а также Турции и стран Персидского залива.