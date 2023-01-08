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Посол Эритреи в России заявил о потере Западом влияния в Африке

Посол Эритреи в РФ Цеггай: Франция и другие страны Запада теряют влияние в Африке
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Фото: Youtube.com
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Франция и другие страны Запада теряют влияние в Африке. Такое мнение в воскресенье, 8 января, высказал посол Эритреи в России Петрос Цеггай.

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По его словам, такую точку зрения разделяет несколько африканских стран. Дипломат объяснил, что раньше во время господства США и Франции на континенте, африканцам было трудно выступать против, но сейчас строится другой мир, в котором они «могут дышать свободно».

Цеггай также указал на то, что труднее всего выступать против давления бывшим колониям Франции, до сих пор зависимым от нее.

«Это не неоколониальное, а прямо колониальное отношение. Сейчас они по-другому рассуждают, молодежь требует иного отношения, а во главе многих стран хоть и стояли африканские политики, в голове у них «маленькая колониальная Европа». Надеюсь, всё больше стран начнут это понимать. Сейчас французы не будут иметь такого влияния, как раньше», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По его мнению, это хорошо для многих африканцев. Как пояснил посол, в настоящее время они держат все вклады в банках во Франции, поскольку их так заставили сделать африканские страны во время получения независимости. Цеггай убежден, что следующее поколение не будет с этим мириться.

Ранее, 3 января, посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья заявил, что страны Запада из-за последствий конфликта на Украине хлынули в Африку, желая развивать экономическое сотрудничество с регионом в поисках ресурсов. По его словам, Анголу и другие страны Африки всё активнее начали приглашать на разные форумы и саммиты, такие как «США – Африка», «Франция – Африка», «Китай – Африка» и другие.

27 декабря портал газеты The Times написал о начале новой борьбы за Африку. Отмечалось, что 22 африканские страны отказались осуждать РФ за спецоперацию по защите Донбасса на Генассамблее ООН, а в свете новых настроений Москва завоевывает всё больше симпатий на самом быстроразвивающемся континенте в мире. The Times допускает, что борьба за Африку уже проиграна. И вместо бывших колониалистов симпатии континента на стороне России, Китая, а также Турции и стран Персидского залива.

Еще в сентябре посол России в Анголе Владимир Тараров в интервью «Известиям» заявлял, что на африканском континенте наблюдается повышенная активность западных стран, которые пытаются при помощи «кнута и пряника» принудить регион действовать в ущерб себе и не допустить его сближения с Россией.

По его словам, на Западе понимают, что Россия заинтересована в крепких, самостоятельных и экономически суверенных партнерах на международной арене, которые могли бы без «оглядки на репрессии» с западной стороны выступать союзниками Москвы в строительстве нового многополярного мира. Именно эти процессы, считает посол, вызывают опасения и озабоченность так называемого цивилизованного Запада.

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