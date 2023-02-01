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Сын актера Щербакова рассказал о проблемах с сердцем у отца на фоне ОРВИ

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Проблемы с сердцем у актера и телеведущего Бориса Щербакова начались на фоне ОРВИ. Об этом рассказал 1 февраля в беседе с «Известиями» сын народного артиста России Василий.

По словам мужчины, его отец доставлен в московский кардиоцентр для обследования, чтобы врачи там поставили ему точный диагноз. Василий рассказал, что Щербаков-старший должен был выехать в Санкт-Петербург, чтобы отыграть там вечером в спектакле, но почувствовал себя нехорошо.

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«Вызвал врача, подозревая ОРВИ или грипп, возможно, ковид. Прибыла скорая помощь, врачи взяли тесты на грипп и коронавирус, но они дали отрицательный результат. А ОРВИ — все-таки присутствует. И на этой почве — некоторые нарушения по части кардиологии, с сердцем что-то не так», — прокомментировал он.

Ранее 1 февраля директор театра Выборгского Дворца культуры Елена Потылицына рассказала «Известиям», что Щербакова увезли в больницу в Москве перед поездкой в Северную столицу, где он должен был сыграть в спектакле «Свободная пара». Актер должен был приехать утром на «Сапсане», однако на поезд он так и не сел, так как его госпитализировали на «скорой». Запланированный спектакль перенесен на другой день.

Ранее, в январе прошлого года, Щербакова госпитализировали с COVID-19 после съемок в Ростове-на-Дону.

В октябре 2021 года артист попал в больницу с пневмонией. При этом в конце лета того же года он впервые оказался под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус.

Борис Щербаков — российский и советский актер театра и кино. Долгие годы он играл в МХТ им. А.П. Чехова, а также работал на телевидении. Известность актеру принесли картины «С любимыми не расставайтесь», «Гостья из будущего», «Жених из Майами», сериалы «Марш Турецкого» и «Солдаты».

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