Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве

Народного артиста России Бориса Щербакова увезли в больницу в Москве перед поездкой в Санкт-Петербург, где он должен был сыграть в спектакле «Свободная пара». Об этом в среду, 1 февраля, рассказала «Известиям» директор театра Выборгского дворца культуры Елена Потылицына.

По ее словам, актер должен быть прибыть в Северную столицу на «Сапасане» в 14:00. Однако поездка не состоялась.

«У нас нет четких данных. <...> Он должен был «Сапсаном» приехать и утром, видите, не сел. Уже декорации приехали, все приехали, а его увезли на скорой в больницу. Ждем пока информации более раскрытой», — заявила Потылицына.

Запланированный на вечер 1 февраля спектакль «Свободная пара» с участием Бориса Щербакова и актрисы Марии Ароновой перенесли на другой день. На сайте театра указано, что причиной стала болезнь артиста.

Ранее, в январе прошлого года, Щербакова госпитализировали с COVID-19 после съемок в Ростове-на-Дону.

В октябре 2021 года артист попал в больницу с пневмонией. При этом в конце лета того же года он впервые оказался под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус.

Борис Щербаков — российский и советский актер театра и кино. Долгие годы он играл в МХТ имени А. П. Чехова, а также работал на телевидении. Известность актеру принесли картины «С любимыми не расставайтесь», «Гостья из будущего», «Жених из Майами», сериалы «Марш Турецкого» и «Солдаты».