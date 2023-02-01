С конвейера сошел последний самолет Boeing 747

Последний произведенный Boeing 747 передали заказчику. Компания окончательно прекратила выпуск Jumbo Jet. Последний экземпляр получило предприятие Atlas Air. На фюзеляж самолета нанесли портрет и автограф Джо Саттера — ведущего инженера группы разработчиков Boeing 747 в 1960-х годах, передает телеканал «Известия». Двухпалубный широкофюзеляжный лайнер производили более полувека. Сборка последнего Boeing 747 завершилась в декабре 2022 года. С началом пандемии модель стали реже использовать для перевозки пассажиров. Строительство самолетов свернули из-за убыточности их производства. На каждом судне компания теряла около $40 млн.

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