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Хуснуллин назвал наиболее пострадавший от обстрелов ВСУ регион России

Хуснуллин: самая сложная ситуация в связи с обстрелами ВСУ сложилась в Белгородской области
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Наиболее сложная ситуация в связи с обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась в Белгородской области, пришлось отселить более 3,7 тыс. жителей. Об этом 1 февраля заявил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством по вопросам восстановления жилой инфраструктуры в приграничных районах вице-премьер Марат Хуснуллин.

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«Количество уже отселенных жителей составило более 3,7 тыс. человек, при этом площадь отселенных домов составляет около 108 тыс. кв. м», — сказал он.

По его словам, отселение граждан из разрушенного из-за обстрелов жилья в Белгородской области властями оценивается в 9,4 млрд рублей.

В начале совещания Путин назвал приоритетной задачей Минобороны недопущение обстрела приграничных российских регионов со стороны ВСУ. Он напомнил, что на федеральном уровне действует порядок поддержки граждан и регионов на случай утраты или повреждения имущества.

25 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с начала обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 25 человек, почти 100 были ранены.

Так, 10 января в результате обстрела города Шебекина Белгородской области пострадали шесть человек. Одна женщина была госпитализирован с тяжелыми ранениями, остальные отпущены на амбулаторное лечение.

В настоящее время в Белгородской области также идет строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой из-за обстрелов со стороны Украины.

Также с 20 октября в ряде регионов России введен средний уровень реагирования — в Крыму, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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