Отвесить трубку: новые Samsung Galaxy S23 появятся в России до конца февраля

Представленный 1 февраля флагманcкий смартфон Samsung Galaxy S23, несмотря на отсутствие официальных поставок, могут завезти в Россию по параллельному импорту уже во второй половине месяца . Об этом говорят опрошенные «Известиями» представители ритейлеров и аналитики. По расчетам дистрибьютора diHouse, цены на Galaxy S23 в минимальной конфигурации могут начинаться от 68,5 тыс. рублей, а в топовой — доходить почти до 130 тыс. Концептуально новый флагман практически не отличается от предшественника, поэтому особого ажиотажа эти гаджеты не вызовут, считают эксперты. Продажам не будет способствовать и отсутствие в этом году масштабной рекламной кампании, а также оптимизация пользователями расходов, отмечают специалисты.

Старый новый флагман

На презентации в Сан-Франциско Samsung представил три модификации флагманского смартфона этого года: Galaxy S23, S23+ и 23 Ultra . Ни сам модельный ряд, ни его характеристики не претерпели существенных изменений по сравнению с версиями прошлогоднего S22.

Как и ожидалось, старшая модель Ultra получила 200-мегапиксельную камеру (вместо 108-мегапиксельной). Несколько увеличилась емкость аккумуляторов Galaxy S23 и 23+. В аппаратах появился новый процессор от Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оптимизированный для Samsung . В лабораторных тестах такой процессор может показать тактовую частоту на 10% выше обычного Snapdragon, но на практике для пользователя это ничего не меняет, утверждает один из участников рынка. Обращает он внимание и на улучшенные характеристики дисплеев: они быстрее реагируют на действия, что важно для игр.

В России официальный запуск серии Galaxy S23 не планируется , сообщили «Известиям» в Samsung. Вендор с весны 2022 года не поставляет в нашу страну технику — но она, в том числе и смартфоны, ввозится по параллельному импорту . По данным Mobile Research Group, доля аппаратов Samsung на отечественном рынке (в натуральном выражении) сократилась с 34-35% в 2021-м до 15% в прошлом . Тем не менее марка окончательно не исчезла из РФ: в Москве работает офис компании, в магазинах, например, в «М.Видео» действуют его бренд-зоны.

Дистрибьютор diHouse ожидает появление Samsung Galaxy S23 на российском рынке во второй половине февраля, ближе к концу месяца , рассказала продакт-менеджер направления «Телеком» Юлия Бахвалова. Эту информацию подтвердил и сотрудник одной из розничных сетей.

— Мы надеемся, что новые смартфоны S-серии появятся в продаже в магазинах Samsung и на сайте galaxystore.ru в двадцатых числах февраля, — отметила представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина.

В «Мегафоне» 2 февраля откроют предзаказ на Galaxy S23 , продажи гаджета стартуют в ближайшее время, сказал «Известиям» представитель оператора.

На старте продаж новинка вызовет у покупателей оживление, далее спрос выровняется, но он будет несколько ниже, чем на предыдущую модель S22, прогнозирует Юлия Бахвалова. По ее словам, цены на Galaxy S23 в минимальной конфигурации могут начинаться от 68,5 тыс. рублей, а в топовой S23 Ultra 5G 1TB — доходить до 129,9 тыс .

Как и во всем мире, интерес к Galaxy S23 будет ниже, чем к предыдущей модели — уже несколько лет флагманы Samsung и многих других производителей почти не имеют новшеств, при этом цены на них растут, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его мнению, стоимость может составить от от 70 до 150 тыс. рублей .

Эксперт также прогнозирует, что мировые продажи Galaxy S23 окажутся на 10-15% ниже, чем S22 .

— Очевидно, новые флагманы в феврале появятся в продаже сначала на Avito и на сером рынке, а в крупных торговых сетях доберутся к концу февраля. Сначала цены на них будут выше, чем в остальном мире, но затем, по мере насыщения рынка по параллельному импорту они, скорее всего, сравняются с европейскими , — считает Эльдар Муртазин.

По мнению эксперта, сейчас покупать Galaxy S23 вместо S22 не актуально: такая замена целесообразна для пользователей S20 и более старых моделей .

Не время флагманов

В МТС, напротив, ожидают большого спроса на Galaxy S23 . Его покупателями станут пользователи, которые хотят получить топовый смартфон с максимальным количеством функций и одной из лучших камер, считают в компании.

— Мы ожидаем хорошего спроса на флагманские модели. Те, кто любит бренд, предпочитают брать новинки и делать это в первые недели продаж, — говорит Людмила Семушина.

Спрос на новые устройства будет среди пользователей, которые выбирают смартфоны из верхнего ценового сегмента и флагманы на Android , прогнозирует редактор направлений «Гаджеты» и «ПК» «Ситилинк Журнала» Михаил Гаглоев.

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— Также модели будут интересны для пользователей iPhone, которые смотрят в сторону перехода на новые смартфоны на Android из-за того, что часть сервисов стала недоступна для использования в России . Мы нацелены на то, чтобы флагманские устройства, в том числе линейка смартфонов Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra, были представлены в ассортименте «Ситилинка», — говорит он.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников сомневается, что флагман Samsung этого года будет пользоваться заметным спросом. Сейчас интерес к дорогостоящим аппаратам снижается, люди ориентируются не на бренды, а на соотношение цены и качества , отмечает он.

— Более того, смартфоны — не предметы первой необходимости, и на них экономят. Вместо покупки нового аппарата пользователи все чаще стремятся их ремонтировать , в первую очередь, менять батареи. В целом, росту продаж Samsung в РФ совсем не способствует отсутствие официальных поставок и сервисной поддержки от вендора, — рассуждает Сергей Половников.