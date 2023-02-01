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Песков: возможные поставки США ракет большой дальности Киеву не изменят хода СВО

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 февраля заявил, что возможные поставки США ракет большой дальности Киеву не изменят ход российской специальной военной операции.

Он подчеркнул, что поставки таких вооружений являются прямым путем к нагнетанию напряженности и повышению эскалации, а также требуют дополнительных усилий от России.

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«Но еще раз, это не изменит хода событий, СВО будет продолжаться. Главная цель — это ее продолжение, выполнение задач, которые были обозначены главой государства», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что пока никаких планов по переговорам президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена нет.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США планируют впервые передать Украине ракеты большой дальности в рамках очередного транша, общая стоимость которого составит $2,2 млрд. При этом агентство не уточнило, о каких именно ракетах идет речь.

В свою очередь, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что расширение военной поддержки Украины указывает на готовность Запада к любым крайностям в противостоянии с Россией. Он отметил, что США вместе с единомышленниками намерены вести борьбу с Россией «до последнего украинца».

26 января президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев также рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. По словам президента, партнеры должны расширять военное сотрудничество с Украиной.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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