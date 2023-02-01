Федор Емельяненко подтвердил завершение спортивной карьеры после боя с Бейдером

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко подтвердил 31 января журналу Sports Illustrated, что поединок против американца Райана Бейдера станет последним в карьере.

«Неважно, что произойдет. Я хотел, чтобы мой последний бой был против чемпиона», — сказал Емельяненко.

Он отметил, что одержал победы в двух своих последних поединках, а завершить карьеру хочет в статусе чемпиона Bellator в супертяжелом весе.

Кроме того, россиянин похвалил своего соперника. «Бейдер очень дисциплинирован. Мне он очень нравится. Он очень хороший человек»», — указал российский боец.

Он добавил, что больше всех завершение карьеры ждет его семья, в особенности мама.

Последний поединок Емельяненко пройдет 5 февраля 2023 года в рамках турнира Bellator 290 в Лос-Анджелесе.

Емельяненко и Бейдер уже встречались на ринге четыре года назад, и тогда победу нокаутом на 35-й секунде одержал американец.

На счету Емельяненко 40 побед, шесть поражений и еще один бой признан несостоявшимся. В июне 2022 года он занял пост президента Союза ММА России.