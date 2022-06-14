Емельяненко назначили президентом Союза смешанных единоборств России

Российского спортсмена, бойца ММА Федора Емельяненко назначили президентом Союза смешанных единоборств (ММА) России. Решение было принято во вторник, 14 июня, на внеочередной отчетно-выборной конференции.

По количеству голосов он обошел экс-президента Союза ММА РФ Радмира Габдуллина, который возглавлял организацию с 2018 года.

Кроме того, изначально на пост также претендовал вице-президент российского Союза смешанных единоборств и глава Омской федерации ММА Андрей Терентьев. Однако на заседании боксер снял свою кандидатуру с выборов в пользу Емельяненко, уточняет «Спорт-Экспресс».

Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым единоборствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный — по версиям Rings и WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо Емельяненко возглавлял Союз ММА России с 2012 по 2018 год. Помимо этого, спортсмен является почетным президентом организации.