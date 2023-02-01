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Трансфер Фернандеса в «Челси» стал самым дорогим в истории английского футбола

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Ming
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Чемпион мира по футболу Энцо Фернандес перешел из «Бенфики» в «Челси» за рекордную для Англии сумму.

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31 января лондонский клуб заключил сделку на £106,8 млн (€121 млн), сообщил «Спорт-Экспресс».

Ранее рекорд принадлежал трансферу Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за £100 млн (€117,5 млн).

Среди всех самых дорогих футболистов в истории Фернандес занял шестое место. Самой крупной сделкой является переходом бразильца Неймара из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.

Энцо Фернандес начинал карьеру в аргентинских клубах «Ривер Плейт» и «Дефенса и Хустисия». В 2022-м он перешел в «Бенфику», в составе которой провел 29 матчей и забил четыре мяча.

В возрасте 22 лет Фернандес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Он был признан лучшим молодым игроком на турнире в Катаре.

Ранее, 24 января, московский «Спартак» объявил о заключении контрактов с двумя новыми игроками — португальцем Томашем Таварешем и Алексисом Дуарте из Парагвая. Они выступали за швейцарский «Базель» и парагвайский «Серро Портеньо».

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