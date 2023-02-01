Заградотряд ВСУ расстрелял трех украинских солдат при попытке бегства с позиций

Заградительный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыл огонь по украинским военным, которые предприняли попытку оставить позиции в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате были убиты три солдата. Об этом сообщил в среду, 1 февраля, военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Случай самовольного оставления украинских позиций был зафиксирован в районе села Макеевка. Боевики пытались переправиться через реку Жеребец, но их обнаружили заградительные отряды, которые отрыли огонь.

«В результате перестрелки, беглецы, понеся потери в количестве трех человек, были вынуждены вернутся на ранее занимаемые позиции», — написал Марочко в Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.

Ранее в этот день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что украинские военные регулярно переходят на сторону России. Он также отмечал, что в украинской армии налажена жесткая система принуждения.

Вместе с этим президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания военным за невыполнение приказа. Как заявил военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с «Известиями», только так украинский лидер может заставить военных сражаться за интересы США и НАТО.

Литовкин добавил, что мужчины Украины спасаются от киевского режима: «кто дезертирует, кто бежит за границу, кто сдается в плен».

Ранее на Украине началась новая волна мобилизации. В частности, самая масштабная мобилизация с начала конфликта проходит в Закарпатье, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Официально эту информацию киевские власти не подтверждают. Однако украинские СМИ распространяют видео, на которых сотрудники военкоматов устраивают облавы на мужчин в барах, ресторанах и даже на похоронах, хватают людей на улицах и в транспорте, развешивают объявления о призывы в подъездах и на фонарных столбах. К примеру, в Броварах (Киевская область) вручили повестки всем мужчинам горсовета.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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