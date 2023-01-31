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В Броварах Киевской области вручили повестки всем мужчинам городского совета

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Фото: соцсети
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В Броварах (Киевская область) вручили повестки всем мужчинам горсовета. Об этом 31 января сообщает агентство «УНИАН» в Telegram-канале.

На опубликованном видео депутаты горсовета поочередно подходят к представителю военкомата и расписываются в получении повесток.

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Первым повестку получил мэр города Игорь Сапожко.

Теперь мужчины должны явиться в военкомат для уточнения данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

Накануне бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украине срочно нужна «максимальная мобилизация» из-за критической ситуации на фронте.

При этом 30 января депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что суды на Украине начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации. Уклонистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время на Украине идет новая волна мобилизации. Предполагается, что министерство обороны страны собирается призвать до 100 тыс. новобранцев. Украинские СМИ регулярно публикуют кадры жестких задержаний и насильной мобилизации граждан. Кроме того, Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил о начале проверок по факту нецелевого использования машин скорой помощи для вручения повесток.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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