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Reuters: в новый пакет помощи США Украине впервые могут войти ракеты большей дальности

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Соединенные Штаты готовятся к очередному пакету военной помощи Украине, на этот раз он может составить $2,2 млрд и впервые включить ракеты большей дальности. Об этом говорится в публикации Reuters от 31 января.

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Эту информацию подтвердили агентству неназванные американские чиновники.

Так, на этот раз США могут передать Украине так называемые бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB. Это совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. По утверждению Saab, дальность такого высокоточного боеприпаса может превышать 150 км.

В настоящее время Киев благодаря Вашингтону имеет установки HIMARS, дальность снарядов которых составляет 80 км.

Вместе с этим, как пишет Reuters, решения о расширении списка передаваемых боеприпасов для HIMARS за счет оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 км США не приняли. Однако новый пакет помощи будет включать и другие виды боеприпасов и вооружения, но какие именно — не уточняется.

25 января стало известно о пакете военной помощи для Украины от США, который с учетом поставок танков Abrams составит $400 млн. Сообщалось, что в него войдут 31 танк Abrams со снарядами калибра 120 мм и «другими боеприпасами», восемь тактических транспортных средств для ремонта и эвакуации, транспортные средства поддержки и снаряжения.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев также рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. По словам президента, партнеры должны расширять военное сотрудничество с Украиной.

На это глава Белого дома Джо Байден заявил, что у его администрации США нет планов поставлять Киеву истребители F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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