Reuters: в новый пакет помощи США Украине впервые могут войти ракеты большей дальности

Соединенные Штаты готовятся к очередному пакету военной помощи Украине, на этот раз он может составить $2,2 млрд и впервые включить ракеты большей дальности. Об этом говорится в публикации Reuters от 31 января.

Эту информацию подтвердили агентству неназванные американские чиновники.

Так, на этот раз США могут передать Украине так называемые бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB. Это совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. По утверждению Saab, дальность такого высокоточного боеприпаса может превышать 150 км.

В настоящее время Киев благодаря Вашингтону имеет установки HIMARS, дальность снарядов которых составляет 80 км.

Вместе с этим, как пишет Reuters, решения о расширении списка передаваемых боеприпасов для HIMARS за счет оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 км США не приняли. Однако новый пакет помощи будет включать и другие виды боеприпасов и вооружения, но какие именно — не уточняется.

25 января стало известно о пакете военной помощи для Украины от США, который с учетом поставок танков Abrams составит $400 млн. Сообщалось, что в него войдут 31 танк Abrams со снарядами калибра 120 мм и «другими боеприпасами», восемь тактических транспортных средств для ремонта и эвакуации, транспортные средства поддержки и снаряжения.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев также рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. По словам президента, партнеры должны расширять военное сотрудничество с Украиной.

На это глава Белого дома Джо Байден заявил, что у его администрации США нет планов поставлять Киеву истребители F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».