В Якутии подключили к газу каждый шестой населенный пункт

Около 16,5% или 105 населенных пунктов газифицировано в Якутии, всего планируют обеспечить топливом свыше 300 поселений. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«В Якутии 636 населенных пунктов. Уже газифицировано 105 (16,5%) в 10 районах и Якутске с пригородами. Количество населенных пунктов республики, планируемых к газификации, составляет 314 единиц. Таким образом, возможный процент населенных пунктов при реализации всех планов газификации составит 49,3%», — сказал Николаев.

По данным главы региона, за прошлый год в Якутии обеспечили топливом почти 3 тыс. жилых домов, а в этом планируют газифицировать порядка 1,8 тыс. Сейчас уже не только центральная и западная части Якутии охвачены газификацией, но и южная и юго-западная. Однако в отношении Арктической части власти предпринимают иные решения, переходя к возобновляемой энергетике.

«Охватить территорию 3 млн кв. км системой магистрального газопровода вряд ли получится. Тут идет речь уже не о сотнях, а о тысячах километров. Мы уже реализуем проект, по которому свыше 70 электростанций будут переведены на комбинированную выработку энергии с помощью солнечных и дизельных электростанций», — заключил он.

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