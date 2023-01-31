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NYT сообщила о возвращении экспорта РФ к уровню до февраля 2022 года

The New York Times: внешняя торговля РФ вернулась к уровню до февраля 2022 года
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Объемы внешней торговли в России, несмотря на санкции и другие ограничения, к концу 2022 года достигли показателей периода до начала спецоперации по защите Донбасса. Об этом во вторник, 31 января, написала газета The New York Times.

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Отмечается, что санкционная политика, в том числе в отношении крупнейших российских банков, ограничила покупателям в России доступ к ряду товаров и в целом привела к подорожанию продуктов: от молока и товаров для дома до медикаментов и программного обеспечения.

В газете обратили внимание на то, что российская экономика адаптировалась под новые условия: если раньше, например, грузы с потребительской техникой приезжали на контейнерных кораблях в порт Санкт-Петербурга, то теперь их поставляют поездами или грузовиками через Белоруссию, Китай и Казахстан. Также существенно вырос товарооборот России с Турцией.

По данным издания, в результате товарооборот России с Китаем в декабре достиг рекордных значений, что помогло компенсировать резкое снижение товарооборота с Европой. Несмотря на то что многие страны еще не отчитались о результатах своей внешней торговли в 2022 году, многие эксперты выразили мнение, что объем экспорта в Россию полностью восстановился к декабрю.

В то же время до конца неясно, насколько данные перевозки и торговля нарушают санкции США и стран Евросоюза.

Ранее в этот день Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по российской экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%. Эксперты ожидали, что в 2022 году в России произойдет спад экономики на 3,4%, однако в действительности показатель установился в районе 2,2%.

30 января в МВФ заявили, что объемы экспортируемой из России нефти не пострадают из-за введенного странами G7 потолка цен на топливо. Причиной тому назвали переключение внимания России на рынки, которые не ввели против нее санкции.

16 января агентство Bloomberg сообщило, что поставки сырой нефти из России морским путем за последнюю неделю выросли до рекордных 3,8 млн баррелей в сутки. В последний раз в больших объемах топливо из России поставляли в апреле. Тогда объем поставок достигал 4 млн баррелей в сутки.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году обвала российской экономики не произошло, несмотря на прогнозы. Также он отметил уровень инфляции в стране, который оказался лучше показателей, чем во многих других странах.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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