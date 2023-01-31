Киев не исключает возможность включения польского языка в перечень предметов, необходимых для поступления в вузы. Об этом во вторник, 31 января, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

По словам политика, экзамен необходим для «интеграции в европейское пространство» и для того, чтобы обеспечить доступ украинской молодежи к качественному европейскому образованию.

«Если для этого нужно вносить изменения в законодательство, необходимо начинать этот процесс уже сегодня», — сказала Верещук на совещании, на котором обсуждались возможности получения образования украинцами в Польше и поляками на Украине.

Верещук отметила, что поляки готовы включить украинский язык как иностранный в перечень учебных предметов. Украинская сторона в свою очередь также намерена разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку.

Кроме того, в министерстве образования Украины прорабатывают алгоритм признания и зачета результатов Egzamin maturalny (польского государственного экзамена) при поступлении в украинские учебные заведения.

При этом 31 января уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что студентам в украинских университетах следует отказаться от употребления русского языка в стенах высших учебных заведений. До этого, в апреле прошлого года, Кремень сообщал, что в школах могут отменить преподавание русского языка, вместо него ученики будут изучать другие предметы.

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил установить для поляков особый правовой статус. Фактически это уравняло бы в правах граждан Украины и Польши. Польский лидер Анджей Дуда заявлял, что между странами не будет границ и они будут «отстраивать совместно общее счастье и общую силу».

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу украинского лидера, указала на одобрение Зеленским захвата Украины Польшей. Дипломат отметила, что киевский режим «под видом сохранения собственной идентичности только ее уничтожает».