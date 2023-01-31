Реклама
Прямой эфир
Общество
В России с 1 февраля проиндексируют на 11,9% целый ряд выплат и пособий
Мир
Министр обороны Британии Уоллес признал отсталость армии от остальных
Мир
Байден заявил о планах обсудить с Зеленским запрашиваемое Киевом оружие
Мир
Во Франции предупредили о последствиях вовлечения НАТО в украинских конфликт
Мир
МИД заявил о нецелесообразности Женевских дискуссий по Закавказью в Москве
Армия
Пушилин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на максимальное расстояние
Мир
В Харькове закрасили мурал с изображением Пушкина
Мир
Кулеба заявил о переговорах по передаче Киеву дальнобойных ракет и истребителей
Общество
Путин поручил разработать стратегию реализации молодежной политики до 2030 года
Мир
В Норвегии заявили о важности контактов с Россией по теме Арктики
Мир
Франция направит Украине еще 12 гаубиц CAESAR
Авто
Упрощенные требования к сертификации автомобилей продлят до 1 июня

Польский язык может стать обязательным для поступления в вузы Украины

На Украине допустили включение польского языка в список экзаменов для поступления в вузы
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mateusz Slodkowski
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев не исключает возможность включения польского языка в перечень предметов, необходимых для поступления в вузы. Об этом во вторник, 31 января, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Без границ: полякам решили дать особый статус на Украине
Что означают равные права двух народов на территории одной страны

По словам политика, экзамен необходим для «интеграции в европейское пространство» и для того, чтобы обеспечить доступ украинской молодежи к качественному европейскому образованию.

«Если для этого нужно вносить изменения в законодательство, необходимо начинать этот процесс уже сегодня», — сказала Верещук на совещании, на котором обсуждались возможности получения образования украинцами в Польше и поляками на Украине.

Верещук отметила, что поляки готовы включить украинский язык как иностранный в перечень учебных предметов. Украинская сторона в свою очередь также намерена разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку.

Кроме того, в министерстве образования Украины прорабатывают алгоритм признания и зачета результатов Egzamin maturalny (польского государственного экзамена) при поступлении в украинские учебные заведения.

При этом 31 января уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что студентам в украинских университетах следует отказаться от употребления русского языка в стенах высших учебных заведений. До этого, в апреле прошлого года, Кремень сообщал, что в школах могут отменить преподавание русского языка, вместо него ученики будут изучать другие предметы.

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил установить для поляков особый правовой статус. Фактически это уравняло бы в правах граждан Украины и Польши. Польский лидер Анджей Дуда заявлял, что между странами не будет границ и они будут «отстраивать совместно общее счастье и общую силу».

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу украинского лидера, указала на одобрение Зеленским захвата Украины Польшей. Дипломат отметила, что киевский режим «под видом сохранения собственной идентичности только ее уничтожает».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023