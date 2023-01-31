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Министр обороны Британии Уоллес признал отсталость армии от остальных

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Британская армия отстает от других и нуждается во вложениях, заявил глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес. Его мнение 30 января привел телеканал Sky News.

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Министр оборонного ведомства отметил, что правительство инвестировало £34 млрд в план оснащения армии до 2033 года.

«Критические замечания вроде «это должно произойти сейчас» (усиление армии. — Ред.) наталкиваются на то, что такие вещи «не происходят сейчас». Нет волшебной палочки, нет заводов, где вы просто нажимаете кнопки и производство идет», — отметил Уоллес.

Помимо этого, он призвал помнить, что отсталость армии Великобритании относительна. Практически непрерывные производственные линии могут поддерживать лишь КНР и США, считает министр.

О том, что армия Великобритании находится в крайне плачевном состоянии, в тот же день заявил глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд. Он сказал, что Лондон на протяжении долгих лет вкладывал большие средства в развитие военно-морских сил и авиации, но количество танков существенно уменьшилось.

Газета The Mirror 21 января указала на нехватку военных в британской армии после массового увольнения 16 тыс. человек в прошлом году.

Обозреватель газеты The Times Макс Хастингс 9 января отметил, что британская армия страдает от недостатков и сокращений после оказания военной помощи Украине. По его словам, наступивший в британских силах кризис не помогла разрешить и правительственная единовременная надбавка в размере £24 млрд сверх оборонного бюджета.

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