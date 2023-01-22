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Британская армия столкнулась с нехваткой военных после массовых увольнений

The Mirror: британской армии не хватает военных после массового увольнения 16 тыс. человек в 2022 году
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Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
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Вооруженные силы Великобритании столкнулись с нехваткой 4 тыс. военнослужащих после того, как в прошлом году уволились 16 тыс. человек. Об этом сообщила 21 января газета The Mirror.

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Отмечается, что уход 16 тыс. военных со службы в прошлом году стал самой большой потерей кадров в британской армии за последние шесть лет. Издание указало, что массовые увольнения произошли в 2021 году после многочисленных жалоб военных на маленькую заработную плату и неблагоприятные условия проживания.

После этого на службу пришли только 12 тыс. человек, в связи с чем в военных кадрах возник дефицит.

«Ситуация в резервах еще хуже, несмотря на то что тори обещают нарастить численность. ‹...› Сейчас в нем 25 тыс. военнослужащих, 5 тыс. не хватает», — пишет газета.

8 января обозреватель газеты Daily Mail Шон Рэймент указал на неожиданную проблему, с которой столкнулась армия Великобритании. Так, почти четверть британских солдат страдает от избыточного веса или ожирения. Журналист уточнил, что с такой проблемой столкнулись почти 40 тыс. из 145 тыс. солдат. Из-за этого с 2010 года свыше 5 тыс. военнослужащих Британии были отстранены от службы.

В июне прошлого года также сообщалось, что министерство обороны США намерено сократить численность армии в связи с рекордной нехваткой новобранцев. Острее всего этот вопрос стоит для армии и Военно-воздушных сил.

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