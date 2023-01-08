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Daily Mail сообщила о проблеме ожирения у четверти солдат армии Великобритании

Daily Mail: четверть солдат армии Великобритании страдает от ожирения
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Обозреватель газеты Daily Mail Шон Рэймент в публикации от 8 января указал на неожиданную проблему, с которой столкнулась армия Великобритании. Так, почти четверть британских солдат страдают от избыточного веса или ожирения.

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Обозреватель уточняет, что с такой проблемой столкнулись почти 40 тыс. из 145 тыс. солдат. Из-за этого, по данным Рэймента, с 2010 года свыше 5 тыс. военнослужащих Британии были отстранены от службы. Вес самого тяжелого солдата, отстраненного от службы, превышал 180 кг.

Для борьбы с ожирением, указывается в публикации, с 2014 года более 850 солдат даже пропили курс медикаментов для похудения, еще 60 солдатам сделали липосакцию.

Ранее, 27 ноября 2022 года, обозреватель военного американского журнала 19FortyFive Стив Бейон также написал о проблеме ожирения у американских новобранцев. В связи с этим, как отмечал автор, власти США даже организовали курсы предварительной базовой подготовки, чтобы натренировать рекрутов в соответствии со стандартами веса. При этом только 23% молодых жителей Америки отвечают требованиям ВС.

Летом прошлого года также сообщалось, что министерство обороны США намерено сократить численность армии в связи с рекордной нехваткой новобранцев. Так, 30 июня сообщалось, что американские ВС столкнулись с проблемой серьезного недобора новобранцев — острее всего этот вопрос стоит для армии и военно-воздушных сил.

В публикациях СМИ отмечалось, что число тех, кто имеет право поступить на военную службу, уменьшается. Всё больше молодых мужчин и женщин выходят в отставку из-за ожирения, употребления наркотиков или судимостей. Внутренний опрос Пентагона показал, что только 9% молодых американцев, которые могут служить в армии, хотели бы поступить на военную службу. Это самый низкий показатель с 2007 года.

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