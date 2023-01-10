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СМИ заявили об упадке британской армии из-за помощи Киеву

The Times: британская армия находится в упадке из-за поставок оружия Киеву
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Фото: commons.wikimedia.org
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Британская армия страдает от недостатков и сокращений после оказания военной помощи Украине, сообщил 9 января обозреватель газеты The Times Макс Хастингс.

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«Сокращение личного состава армии, совсем недавно с 82 до 73 тыс. человек, должно было компенсироваться за счет 30 тыс. резервистов. Тем не менее, их набор оказался ужасен. Боевой дух резервистов и доверие к ним низкие, не в последнюю очередь из-за того, что большая часть их снаряжения отправили ​​на Украину», — отметил журналист.

Хастингс указал, что наступивший в британских силах кризис не помогла разрешить и правительственная единовременная надбавка в размере 24 млрд фунтов стерлингов сверх оборонного бюджета.

8 января обозреватель газеты Daily Mail Шон Рэймент указал на неожиданную проблему, с которой столкнулась армия Великобритании. Так, почти четверть британских солдат страдает от избыточного веса или ожирения.

Журналист уточнил, что с такой проблемой столкнулись почти 40 тыс. из 145 тыс. солдат. Из-за этого, по данным Рэймента, с 2010 года свыше 5 тыс. военнослужащих Британии были отстранены от службы.

24 декабря газета The Daily Telegraph написала, что правительство Великобритании увеличит размер бюджета на оборону на фоне украинского конфликта. По оценкам аналитиков, бюджет Минобороны на 2024–2025 годы должен увеличиться как минимум на £1,5 млрд ($1,8 млрд) — с £48,6 млрд ($58,6 млрд) до £50,1 млрд ($60,4 млрд) ежегодно.

В ноябре сообщалось, что Великобритания предоставила военную помощь Украине на сумму £2,3 млрд в 2022 году. В этом году страна намерена выделить примерно такое же финансирование.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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