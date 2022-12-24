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Британия увеличит бюджет на оборону из-за боевых действий на Украине

The Daily Telegraph: Британия увеличит бюджет на оборону из-за боевых действий на Украине
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Фото: Global Look Press/Li Ying
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Правительство Великобритании увеличит размер бюджета на оборону на фоне боевых действий на Украине. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

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Соответствующие меры необходимы для того, чтобы не допустить сокращения реального уровня капиталовложений в оборонную сферу из-за высокой инфляции.

Британское министерство финансов приняло во внимание доводы главы минобороны Бена Уоллеса о недопустимости сокращения реальных военных расходов. Таким образом, ожидается, что министр финансов Джереми Хант выступит с соответствующим объявлением весной 2023 года при представлении бюджета на следующий финансовый год (начинается 1 апреля).

По оценкам аналитиков, бюджет Минобороны на 2024–2025 годы должен увеличиться как минимум на £1,5 млрд ($1,8 млрд) — с £48,6 млрд ($58,6 млрд) до £50,1 млрд ($60,4 млрд) ежегодно.

Инфляция в стране составляет 10,7% по сравнению с прошлым годом, что является высочайшим показателем за последние почти 40 лет.

26 октября издание Politico сообщило, что Украина недовольна планом нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака сократить военный бюджет страны. На тот момент Сунак еще не озвучивал свои планы по британскому оборонному бюджету.

Ранее, 25 сентября, министр обороны страны Бен Уоллес сообщил, что военный бюджет Великобритании увеличится до $108 млрд (£100 млрд) к 2030 году. Действующая тогда премьер-министр страны Лиз Трасс обещала увеличить расходы на оборону до 3% ВВП в ходе ее предвыборной кампании.

Отмечалось, что одним из главных приоритетов минобороны Великобритании при формировании бюджета станет разработка средств борьбы против беспилотников.

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