Армия Великобритании находится в крайне плачевном состоянии. Об этом заявил в понедельник, 30 января, глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд.

«У нас есть [танки] Challenger 2, [боевые машины пехоты] Warrior и [разведмашины] Scimitar, и им всем более 20, 30 и 50 лет без какой-либо модернизации», — сказал Эллвуд в эфире телеканала Sky News.

Он отметил, что Лондон в течение многих лет вкладывал огромные средства в развитие военно-морских сил и авиации, но число танков значительно сократилось.

В настоящее время, по данным парламентария, у стран есть только 148 танков, но несколько десятилетий назад их было 900. По его мнению, на фоне украинского кризиса страна должна не только инвестировать в новейшие отрасли, но и не забывать вкладываться в развитие сухопутных войск.

Газета The Mirror 21 января написала, что британской армии не хватает военных после массового увольнения 16 тыс. человек в 2022 году.

Обозреватель газеты The Times Макс Хастингс 9 января заявил, что британская армия страдает от недостатков и сокращений после оказания военной помощи Украине. По его словам, наступивший в британских силах кризис не помогла разрешить и правительственная единовременная надбавка в размере £24 млрд сверх оборонного бюджета.