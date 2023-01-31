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Секретарь главы Херсонской области Василенко: ВС России отбили попытку ВСУ пересечь Днепр

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Российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в районе Херсона. Об этом рассказал во вторник, 31 января, пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

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По его словам, украинские боевики хотели пересечь реку, чтобы закрепиться на левом ее берегу, но эти действия врага были отбиты российскими военными.

«Попытка противника успеха не имела», — сказал Василенко «РИА Новости».

Днем ранее на правом берегу Днепра в Херсонской области российские силы ликвидировали шесть украинских военных, а также миномет калибра 120 мм. Также удары российской артиллерией наносились по селу Токаревка, где были уничтожены двое военных и миномет с боекомплектом и расчетом. Еще трое боевиков ранены.

До этого, 26 января, также на правом берегу Днепра российскими войсками был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, где в том числе хранились снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022-го на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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