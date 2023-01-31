Секретарь главы Херсонской области Василенко: ВС России отбили попытку ВСУ пересечь Днепр

Российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в районе Херсона. Об этом рассказал во вторник, 31 января, пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

По его словам, украинские боевики хотели пересечь реку, чтобы закрепиться на левом ее берегу, но эти действия врага были отбиты российскими военными.

«Попытка противника успеха не имела», — сказал Василенко «РИА Новости».

Днем ранее на правом берегу Днепра в Херсонской области российские силы ликвидировали шесть украинских военных, а также миномет калибра 120 мм. Также удары российской артиллерией наносились по селу Токаревка, где были уничтожены двое военных и миномет с боекомплектом и расчетом. Еще трое боевиков ранены.

До этого, 26 января, также на правом берегу Днепра российскими войсками был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, где в том числе хранились снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022-го на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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