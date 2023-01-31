Юрист оценил предложение увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных

Юрист Алексей Гавришев в беседе с «Известиями» во вторник, 31 января, назвал полезной инициативу об увольнении начальников за конфликт интересов подчиненных.

Ранее в этот день стало известно, что соответствующие поправки в закон «О противодействии коррупции» подготовили в Минтруде. Как сообщил РБК со ссылкой на документ, в случае принятия инициативы увольнение будет грозить руководителям, которые были осведомлены о конфликте интересов подчиненных и бездействовали.

«В целом новые поправки должны стать полезным нововведением в Закон «О противодействии коррупции», поскольку теперь сотрудники, которые отвечают за урегулирование конфликтов интересов, под угрозой увольнения будут более качественно выполнять свои обязанности», — убежден Гавришев.

Он уточнил, что на данный момент предотвращение конфликта интересов регулируется статьей 11 «Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов» федерального закона «О противодействии коррупции». Согласно данной статье, поводом для увольнения сотрудника являются только случаи, когда лицо, которое является стороной конфликта интересов, не приняло определенных мер по его предотвращению и урегулированию.

Согласно подготовленному Минтрудом проекту поправок, руководство при получении информации о возникновении конфликте интересов обязано принять меры, направленные на его урегулирование. Если же меры не были приняты, то начальник должен быть уволен из-за утраты доверия. По мнению авторов инициативы, такие поправки будут способствовать незамедлительному информированию лиц, уполномоченных принимать необходимые меры по пресечению конфликтов.

Ранее, 9 декабря, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в 2022 году правоохранительные органы выявили факты получения взяток суммарно почти на 2 млрд рублей. Он также отметил, что в России были выявлены первые случаи получения взяток криптовалютой.

Также Краснов рассказал, что ущерб от коррупционных преступлений в России за 2022 год составил 37,6 млрд рублей. По его словам, впервые за последние годы стоимость имущества и ценностей, изъятых у фигурантов уголовных дел о коррупции, превысила размер причиненного ущерба.