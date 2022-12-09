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Генпрокурор сообщил о размере полученных взяток в 2022 году

Генпрокурор РФ: в этом году в стране выявлено получение взяток почти на 2 млрд рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В 2022 году правоохранительные органы выявили факты получения взяток суммарно почти на 2 млрд рублей. Об этом 9 декабря сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

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«В текущем году выявлено фактов получения взяток на общую сумму почти 2 млрд рублей. При этом средняя сумма полученной взятки по расследованным преступлениям составляет более полумиллиона рублей», — рассказал генпрокурор в интервью ТАСС.

Кроме того, Краснов отметил, что в России были выявлены первые случаи получения взяток криптовалютой. Однако, по его словам, пока такой вид коррупции не слишком распространен. Краснов уточнил, что такие преступления представляют повышенную общественную опасность, поскольку криптовалюта в криминальных расчетах, как правило, говорит о связи с организованной преступностью.

Также Краснов рассказал, что ущерб от коррупционных преступлений в России за 2022 год составил 37,6 млрд рублей. По его словам, впервые за последние годы стоимость имущества и ценностей, изъятых у фигурантов уголовных дел о коррупции, превысила размер причиненного ущерба.

Ранее, 8 декабря, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в 2022 году ведомство привлекло к уголовной ответственности 60 чиновников за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Помимо этого, еще 250 человек были привлечены к ответственности за преступления в сфере госконтрактов и госзакупок.

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