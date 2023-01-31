В Норвегии заявили о важности контактов с Россией по теме Арктики

Норвегия считает необходимым поддерживать контакты с Россией, в том числе и для недопущения эскалации в Арктике. Об этом во вторник, 31 января, заявила министр иностранных дел скандинавской страны Анникен Хюитфельдт на международной конференции «Арктические рубежи» в Тромсе.

Министр отметила, что двустороннее сотрудничество с РФ сведено к минимуму, а многолетняя совместная деятельность приостановлена.

«Мы не можем изменить нашу географию. Россия — сосед Норвегии. Нам необходимо поддерживать определенные контакты, чтобы свести к минимуму риск недопонимания и непреднамеренной эскалации в Арктике», — заявила Хюитфельдт, чьи слова приводит сайт МИД Норвегии.

Дипломат добавила, что на данный момент ситуация в регионе стабильная, однако «все может измениться». По ее словам, Осло внимательно следит за военной активностью на севере и наращивает оборонное присутствие, координируя свои действия с союзниками.

Глава норвежского МИДа также заявила, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО якобы сделает регион более стабильным и пойдет на пользу всему альянсу.

Днем ранее издание Military Times сообщило, что Национальная гвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике. По данным обозревателя Меган Майерс, в январе на севере штата Мичиган прошли учения Northern Strike. Их задачей была проверка готовности нацгвардейцев к действиям в условиях низких температур.

Журналист уточнила, что в учениях также принимали участие силы специального назначения Латвии. Кроме того, в Арктике действуют и союзники США, в частности Норвегия.

29 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктике. Действия альянса он оправдал большим стратегическим значением региона.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления воспринимаются Россией как выражение намерения по противостоянию РФ и российским интересам в Арктике и «Россия будет обеспечивать свои интересы надежным образом».