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В Норвегии заявили о важности контактов с Россией по теме Арктики
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В Норвегии заявили о важности контактов с Россией по теме Арктики

Глава МИД Норвегии Хюитфельдт заявила о необходимости поддерживать контакты с Россией из-за Арктики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Норвегия считает необходимым поддерживать контакты с Россией, в том числе и для недопущения эскалации в Арктике. Об этом во вторник, 31 января, заявила министр иностранных дел скандинавской страны Анникен Хюитфельдт на международной конференции «Арктические рубежи» в Тромсе.

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Министр отметила, что двустороннее сотрудничество с РФ сведено к минимуму, а многолетняя совместная деятельность приостановлена.

«Мы не можем изменить нашу географию. Россия — сосед Норвегии. Нам необходимо поддерживать определенные контакты, чтобы свести к минимуму риск недопонимания и непреднамеренной эскалации в Арктике», — заявила Хюитфельдт, чьи слова приводит сайт МИД Норвегии.

Дипломат добавила, что на данный момент ситуация в регионе стабильная, однако «все может измениться». По ее словам, Осло внимательно следит за военной активностью на севере и наращивает оборонное присутствие, координируя свои действия с союзниками.

Глава норвежского МИДа также заявила, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО якобы сделает регион более стабильным и пойдет на пользу всему альянсу.

Днем ранее издание Military Times сообщило, что Национальная гвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике. По данным обозревателя Меган Майерс, в январе на севере штата Мичиган прошли учения Northern Strike. Их задачей была проверка готовности нацгвардейцев к действиям в условиях низких температур.

Журналист уточнила, что в учениях также принимали участие силы специального назначения Латвии. Кроме того, в Арктике действуют и союзники США, в частности Норвегия.

29 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктике. Действия альянса он оправдал большим стратегическим значением региона.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления воспринимаются Россией как выражение намерения по противостоянию РФ и российским интересам в Арктике и «Россия будет обеспечивать свои интересы надежным образом».

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