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Голодные до игр: новые геймпады Sony продают в России с двойной наценкой

Когда и насколько подешевеет DualSense Edge за счет параллельного импорта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Среди российских любителей компьютерных игр возник ажиотажный спрос на геймпады DualSense Edge для приставок PlayStation 5. Мировые продажи открылись 26 января, но в России гаджетов еще нет. Частные продавцы везут их из Дубая. Они открыли предзаказ на «Авито» и других подобных площадках. Стоимость при этом доходит до 30 тыс. рублей, и это в два раза больше официальных цен производителя. Опрошенные «Известиями» эксперты рекомендуют во избежание обмана обращать внимание на рейтинг продавцов, а еще лучше дождаться, пока крупные ритейлеры наладят поставки геймпадов по схеме параллельного импорта. Это случится к концу февраля–началу марта, и цена новинки снизится примерно до 20 тыс. рублей, прогнозируют участники рынка.

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Деньги вперед

В России возник ажиотаж вокруг нового геймпада Sony — DualSense Edge. Согласно статистике Ozon, c 23 по 29 января пользователи интернет-магазина искали его в 2,5 раза чаще, чем неделей ранее. Это связано с тем, что 26 января стартовали мировые продажи гаджета.

— Приставки PlayStation, игры и аксессуары к ним — самые популярные товары у российских геймеров в категории игровых консолей, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Ozon.

Повышенный спрос подтверждается статистикой поисковых систем. Так, в «Яндексе» три наиболее популярных запроса (dualsense edge, dualsense edge и ps5 dualsense edge) на прошлой неделе ввели 9,6 тыс. раз, в то время как неделей ранее 3,2 тыс. раз.

Голодные до игр
Геймпады Sony
Фото: ТАСС/CAROLINE BREHMAN
Справка «Известий»

Геймпад — основное устройство ввода команд на игровых консолях. Первые девайсы появились в конце 60-х годов прошлого века, а современную форму приобрели в 1996 году. Для управления персонажем используются стики, которые в отличие от кнопок позволяют более точно регулировать положение на экране.

В 2020 году вместе с PlayStation 5 Sony представила DualSense, главной особенностью которого стали клавиши, на которых регулируется сила нажатия — триггеры. 26 января 2022 года вышла его обновленная версия DualSense Edge.

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— DualSense Edge — это улучшенная версия обычного контроллера для PlayStation 5. Его главная особенность — сменные стики. Их можно заменить на выпуклые, или же поменять модуль целиком. Также можно настраивать силу нажатия триггеров, а сзади есть дополнительные кнопки, — рассказал «Известиям» видеоблогер, создатель YouTube-канала Denis Major Денис Русаков.

Кастомные версии гаджетов пользуются у геймеров особенной популярностью. Так было, например, с элит-контроллерами для Xbox, которые брали даже те, у кого уже был обычный джойстик, добавил эксперт.

Популярность новых устройств Sony объясняется тем, что исторически в России много пользователей продукции японской компании, и за последние годы их число только выросло, пояснил эксперт рынка компьютерных игр Александр Кузьменко.

— Новая волна ажиотажа вокруг консолей Sony началась во времена пандемии COVID-19, из-за чего они долго были в дефиците, — отметил он.

Голодные игры
продажа PlayStation 5
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Обладатели PlayStation в России — люди в большинстве своем состоятельные, поэтому неудивительно, что они готовы потратиться на новую «игрушку». И многие готовы переплачивать, чтобы быть в числе первых обладателей этого устройства, отметил Александр Кузьменко.

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В США гаджет можно купить за $200 (14,1 тыс. руб. по текущему курсу), в Европе — за €240 (18,3 тыс. рублей). В России геймпадов в продаже пока что нет. Объявления, предлагающие DualSense Edge, появились на «Авито», но речь идет исключительно о предзаказе. Там стоимость контроллера доходит до 30 тыс. рублей.

— Срок ожидания ближайшей поставки — две недели, — рассказал «Известиям» Максим, который предлагает купить геймпад за 28 тыс. рублей.

По его словам, гаджет везут из ОАЭ, с чем и связана двойная наценка.

— В Дубае мы оформляем предзаказ в официальном магазине Sony — это быстрее всего. Затем получаем их и летим в Москву, — пояснил Максим.

Другой продавец геймпадов, Александр, рассказал, что за день ему написали четыре человека, готовые приобрести устройства по цене в 30 тыс. рублей.

Параллельный геймпад

«В период ажиотажного спроса на популярный товар некоторые продавцы могут завышать цену. Со временем рынок придет к балансу, и проще будет найти нужный товар по той цене и на тех условиях, которые вас устраивают», — отметили в «Авито» на просьбу «Известий» прокомментировать цены на DualSense Edge, сложившиеся на их площадке.

Голодные до игр
продажа геймпадов Sony
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Представители компании подчеркнули, что конечное решение о сделке всегда принимается покупателем. И порекомендовали пользователям «соблюдать общие правила цифровой гигиены, а также обращать внимание на рейтинг и отзывы в аккаунте продавца».

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О необходимости «быть аккуратнее и внимательно смотреть на рейтинг продавцов» при заказе геймпадов на подобных торговых площадках предупредил и аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, нередки случаи, когда, обращаясь в продавцам-частникам, люди платили за «воздух» и в итоге ничего не получали.

Крупные торговые сети планируют привезти новинку от Sony используя механизм параллельного импорта. Но ее придется подождать.

— Мы активно прорабатываем и планируем продажи нового геймпада для PlayStation 5, при этом стремимся, чтобы наши покупатели получили новинку по наиболее привлекательной цене с учетом усложненной цепочки поставок, — сказали «Известиям» в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

В «Ситилинке» отметили, что новинки от японского производителя всегда вызывают интерес у пользователей и добавили, что «работают над тем, чтобы покупатели могли приобрести геймпад как можно скорее».

В пресс-службе Ozon сказали, что поступление в продажу DualSense Edge ожидается вскоре после мирового релиза. На Wildberries уточнили, что устройство появится в конце февраля – середине марта.

Голодные до игр
Магазин PlayStation 5
Фото: ТАСС/Zuma

— Новый джойстик приедет в Россию через шесть недель. Его цена будет в районе 20 тыс. рублей, — сказал «Известиям» представитель одного из дистрибьюторов по закупкам по параллельному импорту Аркадий Маркарьян.

По его словам, основная часть новых геймпадов Sony поедет из Японии. Гонконгские дистрибьюторы уже получили соответствующее заказы, с целью последующей перепродажи устройств в РФ, отметил специалист.

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