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Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Благодатное в ДНР

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Благодатное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 января во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Благодатное ДНР», — рассказал Конашенков.

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По его словам, за сутки на данном направлении были уничтожены до 50 украинских военнослужащих, французская самоходная артиллерийская установка Caesar, американская артиллерийская система М-777, а также гаубица «МСТА-Б».

Представитель Минобороны также рассказал, что в районах населенных пунктов Угледар и Катериновка ДНР были уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки нанесено поражение 84-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126-ти районах», — добавил Конашенков.

Кроме того он сообщил, что подразделения группировки войск «Восток» ВС России нанесли огневое поражение подразделениям 72-й мехбригады ВСУ в районе Угледара. Также на южно-донецком направлении была поражена 110-я бригада территориальной обороны Украины в районе населенного пункта Новополь.

Ранее, 30 января, военнослужащие 1-й Славянской бригады ВС РФ уничтожили боекомплект украинских боевиков на донецком направлении. Огонь велся из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», который поразил цель одним залпом 240-мм снаряда. При попадании в точку по заданным координатам снаряд привел к подрыву боекомплекта украинских боевиков.

Накануне стало известно, что расчет российских самоходных артиллерийских установок «Мста-С» уничтожили укрепрайоны и артиллерию ВСУ. В ходе выполнения боевых задач бойцы использовали тактику «кочующего орудия», постоянно меняя свою дислокацию, чтобы избежать попадания под ответный огонь вражеской контрбатареи.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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