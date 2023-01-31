В Госдуме предположили наличие давления на Байдена в вопросе помощи Украине

На президента США Джо Байдена может оказываться давление в вопросе предоставления военной помощи Украине. Такое мнение 31 января высказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

Накануне Байден заявил, что его администрация в настоящий момент не намерена поставлять истребители F-16 Киеву. В ходе общения с журналистами у Белого дома американского президента спросили, планирует ли Вашингтон передать F-16, на что тот ответил отрицательно.

«Я думаю, что на самом деле администрация Байдена находится под давлением некоторых внутриамериканских политических сил, которые требуют прекращения масштабной поддержки марионеточного режима Украины, потому что не видят в этом смысла. А видят вместо перспективных бонусов одни минусы. Думаю, что на Байдена может оказываться давление», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

30 января координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США передают Украине огромное количество вооружений даже без учета истребителей F-16. Кирби подчеркнул, что Вашингтон в ближайшие месяцы уже планирует передать Украине существенные типы оружия вроде танков Abrams.

Координатор Совета национальной безопасности США пояснил, что отказ Байдена от поставок Киеву самолетов обусловлен стратегическим видением Вашингтона и тем, что, как ему кажется, больше понадобится украинской армии.

Тогда же замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что циничные игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет. Он добавил, что США не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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