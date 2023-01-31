ФСБ за два месяца выявила около 100 подпольных оружейников в России

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) выявили за два месяца в различных субъектах России 93 подпольных оружейника. Об этом сообщили 31 января в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Подпольные оружейники были выявлены ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией в 38 субъектах страны в период с ноября по декабрь 2022 года включительно.

«Пресечена преступная деятельность 93 жителей 38 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Также была прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

ФСБ на регулярной основе ведет работу по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом оружия. Так, 22 ноября в ведомстве сообщили, что правоохранителями были задержаны еще 68 подпольных оружейников в 31 регионе страны. У них изъяли более 300 единиц огнестрельного оружия, 1 тыс. патронов и почти 20 кг взрывчатки.

Также в сентябре ФСБ провела масштабный рейд против подпольных оружейников. За месяц было ликвидировано 45 нелегальных лабораторий.