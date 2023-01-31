Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,6
Мир
Украинский командир назвал «сущим адом» ситуацию под Артемовском для ВСУ
Мир
США и Южная Корея договорились расширить масштабы совместных учений
Армия
Российские силы уничтожили шесть боевиков ВСУ на правом берегу Днепра
Экономика
СМИ сообщили о возможном снятии ограничений на полеты «Белавиа» в Россию
Мир
Пушилин заявил о готовности США пойти на любые шаги для ослабления РФ
Мир
В Китае предупредили США о высокой цене в случае противостояния с Пекином
Общество
ФСБ за два месяца выявила около 100 подпольных оружейников в России
Мир
Порошенко заявил об укреплении ВСУ благодаря Минским соглашениям
Армия
Российские силы отразили атаки диверсантов ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
В Австралии потеряли капсулу с радиоактивным цезием
Мир
Пушилин заявил о прямой конфронтации НАТО с Россией

ФСБ за два месяца выявила около 100 подпольных оружейников в России

0
Фото: РИА Новости/ФСБ России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) выявили за два месяца в различных субъектах России 93 подпольных оружейника. Об этом сообщили 31 января в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Подпольные оружейники были выявлены ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией в 38 субъектах страны в период с ноября по декабрь 2022 года включительно.

Охрана в порядке: в вузах хотят готовить специалистов по борьбе с терроризмом
Как и кого будут защищать новые профессионалы в этой области

«Пресечена преступная деятельность 93 жителей 38 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Также была прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

ФСБ на регулярной основе ведет работу по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом оружия. Так, 22 ноября в ведомстве сообщили, что правоохранителями были задержаны еще 68 подпольных оружейников в 31 регионе страны. У них изъяли более 300 единиц огнестрельного оружия, 1 тыс. патронов и почти 20 кг взрывчатки.

Также в сентябре ФСБ провела масштабный рейд против подпольных оружейников. За месяц было ликвидировано 45 нелегальных лабораторий.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023