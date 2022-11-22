ФСБ задержала 68 подпольных оружейников в 31 регионе РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала 68 подпольных оружейников в 31 регионе страны. Изъято свыше 300 единиц огнестрельного оружия, 1 тыс. патронов и почти 20 кг взрывчатки. Об этом сообщили во вторник, 22 ноября, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — заявили в ФСБ.

Отмечается, что из незаконного оборота изъято 304 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 83 артиллерийских снаряда и мины, 51 ручная граната, 15 запалов, более 18,4 кг взрывчатых веществ, свыше 15 250 патронов различного калибра, 63 основные части к огнестрельному оружию и семь единиц холодного оружия.

Кроме того, были найдены противотанковое однозарядное ружье образца 1941 года системы Дегтярева (ПТРД), 22 автомата, 14 пистолетов-пулеметов, 114 винтовок, карабинов и ружей, 150 пистолетов и револьверов, а также 50-миллиметровый миномет, подрывная машинка КПМ-1А.

Спецоперация проводилась в октябре. Подпольные оружейники были задержаны в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, в республиках Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия — Алания, Хакасия, в Алтайском, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях, в Кемеровской области — Кузбассе, Архангельской, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курганской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Томской, Ульяновской и Челябинской областях.

Ранее, 18 октября, сообщалось, что в сентябре ФСБ провела масштабный рейд против подпольных оружейников. За месяц ликвидировано 45 нелегальных лабораторий. Всего изъято 353 единицы огнестрельного оружия как отечественного, так и иностранного производства. Кроме того, у подпольных оружейников нашли 123 артиллерийских снаряда, мины, 79 кг взрывчатки, 37,6 тыс. патронов и многое другое.

28 октября четырех сторонников украинских националистов задержали на Ставрополье за подготовку теракта на административном объекте. В местах жительства задержанных, а также в тайнике на территории Предгорного района были найдены огнестрельное оружие и взрывные устройства. Также были обнаружены методическая литература по организации массовых беспорядков и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.