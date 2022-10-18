ФСБ за месяц изъяла 353 единицы нелегального оружия

В сентябре ФСБ провела масштабный рейд против подпольных оружейников. За месяц ликвидировано 45 нелегальных лабораторий, сообщает телеканал «Известия». Всего изъято 353 единицы огнестрельного оружия, как отечественного, так и иностранного производства. Кроме того, у подпольных оружейников нашли: 123 артиллерийских снаряда, мины, 79 кг взрывчатки, 37,6 тыс. патронов и многое другое.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.