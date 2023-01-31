Порошенко заявил об укреплении ВСУ благодаря Минским соглашениям

Благодаря Минским соглашениям у Украины было восемь лет для восстановления армии и экономики. Об этом 31 января заявил бывший украинский лидер Петр Порошенко в интервью, записанном для документального фильма Putin vs the West («Путин против Запада») телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

«Знаете, в чем состоит успех Минских соглашений, несмотря на то, что Россия не выполнила ни один из их пунктов? Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции», — сказал Порошенко.

В рамках фильма выступил также и советник по вопросам политики безопасности бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Кристоф Хойсген. По его словам, экс-президент Украины обратился к главе кабмина ФРГ и рассказал о недостаточной готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) для противостояния российским войскам.

«Порошенко ясно заявил ей, что силам обороны [Украины] нанесено поражение, они едва могут держать рубежи, что если россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев. Поэтому он нуждался в соглашении», — пояснил политик.

7 декабря 2022 года сама Меркель сделала резонансное заявление о том, что Минские соглашения были только попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

Позднее, 27 января, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о том, что «нормандский формат» переговоров по Украине был политической имитацией. Кроме того, он отметил, что процесс по урегулированию конфликта, который включал в себя Минские соглашения, никуда не двигался.

Президент РФ Владимир Путин со свой стороны заявлял, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

22 февраля 2022 года Путин констатировал, что Европа не смогла заставить Киев выполнить минские договоренности. Спустя два дня Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

«Нормандский формат» существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Германии и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Так называемый Минск-2 — комплекс мер по выполнению Минских соглашений, был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.